Россия начала матч с Казахстаном в отборе на Евро-2020

Сборная России по футболу начала встречу против команды Казахстана в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Игра проходит в Калининграде на стадионе «Калининграде».

Главным арбитром встречи назначен черногорский судья Никола Дабанович. Его ассистентами на линии в матче являются Милован Джукич и Йовица Татар. Четвертым арбитром матча является Милован Милачич.

Ранее Nevasport публиковал стартовый состав сборной России на матч с Казахстаном.

Ранее эти команды уже провели матч группового этапа отбора на Евро-2020 в Нур-Султане. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу российской команды, авторами голов стали Артем Дзюба, Денис Черышев (2), Абзал Бейсебеков (автогол).

На данный момент команда Станислава Черчесова занимает второе место в группе, на первом идет сборная Бельгии.