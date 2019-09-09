Американский боец ММА Дастин Порье, проигравший титульный бой россиянину Хабибу Нурмагомедову, поделился своими эмоциями после боя на турнире UFC 242.

В своем «Инстаграме» Порье выложил фотоснимок с боя, рассказав, что не получил тот результат, на который он рассчитывал. «Это то, что иногда случается, когда ты гонишься за величием. Я отдал этому всего себя. Я побеждён, но со мной не покончено», — написал боец.

Также Порье поблагодарил всех, кто его поддерживал. «Проиграть — по-настоящему больно. Но мне знакомо это ощущение», — заключил боец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dustin Poirier (@dustinpoirier) 9 Сен 2019 в 9:11 PDT

Напомним, Дастин Порье в третьем раунде проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову и не смог отвоевать у него чемпионский пояс UFC в легком весе.