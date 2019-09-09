Российский нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал трансфер защитника Вячеслава Караваева в стан «сине-бело-голубых».

В интервью порталу Sport24 Дзюба признался, что знал чуть ранее, что Караваева должны подписать в «Зенит». «Подтрунивал: «Ну что, ну что, подписал?» Там все тянулось. А он, оказывается, уже ездил по медкомиссиям, то, это… Но говорил: «Пока еще нет». Так и общаемся», — рассказал Дзюба.

Нападающий также отметил, что ему будет очень интересно увидеть игру Караваева в «Зените. «Леонид Викторович Слуцкий в личной беседе очень хвалил его. Надеюсь, что все будет хорошо. Потому что по тренировочному процессу тяжело судить», — сказал Дзюба, отметив, что у Караваева хорошая статистика, а также много голевых передач в активе.

Напомним, по сообщениям СМИ, трансфер Караваева в «Зенит» был осуществлен за 8 млн евро.