Россия и Казахстан не открыли счет в первом тайме матча отбора Евро-2020

Сборная России по футболу не сумела открыть счет в первом тайме матча с Казахстаном в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года.

Встреча проходит в Калининграде на стадионе «Калининград».

В первом тайме сборная России имела преимущество по владению мячом — 62% против 38% у Казахстана. Также хозяева оформили почти в два раза больше передач.

Футболисты сборной России нанесли в общей сложности 12 ударов по воротам, но только один из них пришелся в створ. Столько же на счету команды Казахстана, однако всего соперник сборной России нанес 3 удара по воротам.