Россия и Казахстан не открыли счет в первом тайме матча отбора Евро-2020

Сборная России по футболу не сумела открыть счет в первом тайме матча с Казахстаном в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года.
Встреча проходит в Калининграде на стадионе «Калининград».
В первом тайме сборная России имела преимущество по владению мячом — 62% против 38% у Казахстана. Также хозяева оформили почти в два раза больше передач.
Футболисты сборной России нанесли в общей сложности 12 ударов по воротам, но только один из них пришелся в створ. Столько же на счету команды Казахстана, однако всего соперник сборной России нанес 3 удара по воротам.
Ранее эти команды уже провели матч группового этапа отбора на Евро-2020 в Нур-Султане. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу российской команды, авторами голов стали Артем Дзюба, Денис Черышев (2), Абзал Бейсебеков (автогол).
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