Бывший немецкий автогонщик, семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер был тайно доставлен в Париж для проведения новой операции.

Об этом сообщает французское издание Le Parisien. По информации СМИ, Шумахера доставили в больницу имени Жоржа Помпиду. Из Швейцарии автогонщика перевозило около 10 врачей, которые наблюдали за его состоянием. Для того, чтобы Михаэля Шумахера никто не узнал в Париже, носилки закрывали специальным чехлом.

Сообщается, что в Париже Михаэлю Шумахеру проведут операцию по пересаживанию стволовых клеток.

Напомним, в декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил тяжелую травму головы, катаясь на горных лыжах. Долгое время врачи боролись за жизнь автогонщика, к сентябрю 2014 года его вывели из комы. После трагедии Шумахера не видели на публике ни разу.