Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поблагодарил всех причастных за поддержку, которую ему оказали после смерти его матери Людмилы Шалашовой.

«Сегодня мои родители снова вместе, но теперь на небесах. Я не хочу говорить об этих днях после смерти мамы, только сказать огромное спасибо Этери Георгиевне, Сереже Дудакову, моему двоюродному брату, моим близким друзьям и всем, кто писал и поддерживал меня в это время», — написал хореограф.

Глейхенгауз отметил, что он счастлив, что был воспитан такими замечательными, талантливыми и добрыми людьми. «Они для меня пример идеальной семьи, их любовь друг к другу, ко мне, к окружающим навсегда останется в моем сердце! Я знаю, что вы рядом, я это чувствую. Пусть земля им будет пухом», — заключил Глейхенгауз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даниил Глейхенгауз (@daniil_gleikhengauz) 9 Сен 2019 в 9:48 PDT

Напомним, Людмила Шалашова, работавшая в группе Этери Тутберидзе, скончалась 30 августа.