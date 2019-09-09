Сборная России по футболу победила команду Казахстана в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года. Встреча прошла на стадионе «Калининград» в Калининграде и завершилась со счетом 1:0.

Первый тайм прошел без забитых мячей, несмотря на очевидное преимущество сборной России. Команда Станислава Черчесова нанесла 12 ударов по воротам, однако в створ попал лишь один из них.

На 89-й минуте отличился натурализованный защитник сборной России по футболу Марио Фернандес, замкнув головой навес во вратарскую. Передачу на него оформил Александр Головин.

Первый матч этих команд в отборочном цикле прошел в Нур-Султане, Казахстан. Тогда сборная России победила со счетом 4:0, дубль в матче оформил Денис Черышев, один гол забил Артем Дзюба, а автогол оформил Абзал Бейсебеков.