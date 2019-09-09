Для всех, кто сегодня отсутствовал в мире спорта, Nevasport сделал традиционную подборку новостей за понедельник, 9 сентября:

Надаль выиграл US Open, Медведев уступил в финале

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем Открытого чемпионата США. В финальном матче он обыграл россиянина Даниила Медведева в пяти сетах со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4. Продолжительность поединка составила 4 часа 54 минуты, за это время Надаль пять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 21. Медведев записал на свой счёт 14 эйсов, четыре раза ошибся на подаче и сделал пять брейков.

Медведев стал четвертой ракеткой мира после US Open

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на четвертую строчку мирового рейтинга АТР после выступления на US Open, где россиянин дошел до финала. До старта соревнований он располагался на пятом месте. Первая тройка осталась неизменной: лидируют по-прежнему Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. Сразу за ними идет Медведев, на пятой строчке располагается австриец Доминик Тим.

Россия победила Казахстан благодаря голу на 89-й минуте

Сборная России по футболу победила команду Казахстана в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года. Встреча прошла на стадионе «Калининград» в Калининграде и завершилась со счетом 1:0. На 89-й минуте отличился натурализованный защитник сборной России по футболу Марио Фернандес, замкнув головой навес во вратарскую. Передачу на него оформил Александр Головин. Следующий матч команда России проведет дома против Шотландии.

Стал известен последний соперник Федора Емельяненко

Федор Емельяненко может провести прощальный бой в канун Нового года. По данным The Athletic Джоша Гросса, соперником российского бойца на турнире Bellator 29 декабря может стать американец Куинтон Джексон. Ранее президент организации Скотт Кокер рассказал о желании видеть Федора Емельяненко на турнире-коллаборации между американским промоушеном и японской организацией Rizin.

Вяльбе поздравила Шипулина с победой на довыборах в Госдуму

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поздравила экс-биатлониста Антона Шипулина с победой на довыборах в Государственную думу. Вяльбе оставила комментарий под фото Шипулина в «Инстаграме» и отметила, что биатлонисту не стоит читать отзывы, а необходимо быть верным себе и своим избирателям. Напомним, Антон Шипулин участвовал в довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу Свердловской области, будучи кандидатом от «Единой России».

Россия заняла 12-е место на чемпионате мира по баскетболу

Мужская сборная России по баскетболу заняла итоговое двенадцатое место на Кубке мира по баскетболу 2019 года в Китае. По итогам второго группового этапа турнира подопечные Сергея Базаревича заняли третье место в квартете. Россия играла в одной группе с командами Аргентины, Польши и Венесуэлы. Проиграв Польше со счетом 74:79, команда лишилась шансов на выход в четвертьфинал. В заключительном матче на турнире россияне обыграли Венесуэлу со счетом 69:60. Сборные, которые заняли третье место в группах на втором отборочном этапе, расположились с итоговой классификации чемпионата мира следующим образом: Литвы стала 9-й, Италия – 10-й, Греция – 11-й, Россия — на 12-й строчке.