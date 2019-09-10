Руководитель «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб готов принять в свой состав Александра Кокорина и Павла Мамаева, если футболисты согласятся на невысокие зарплаты.

Иванов отметил, что если Кокорин и Мамаев захотят играть в «Урале», то клуб начнет с ними контакт. При этом специалист уверен, что на игроков и так будет высокий спрос. «Год без футбола… Как они восстановятся? Не знаю. Но мы готовы их у себя увидеть», — сказал Иванов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Также специалист выразил мнение, что Кокорин не сможет сразу заиграть в «Зените» — может быть, петербуржцы сначала отправят его в аренду. «Мы готовы и ему, и Мамаеву предложить поиграть за нас. Правда, «Урал» не такой богатый клуб, у нас не такие высокие зарплаты», — подчеркнул Иванов.

Напомним, сегодня, 6 сентября, Александр Кокорин и Павел Мамаев получили УДО решением Алексеевского районного суда Белгородской области. 17 сентября футболисты смогут выйти на свободу.