Советник «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что команда выберет пилотов на следующий сезон уже после этапа Гран-при в США.

«После гонки в США оценим, кто из пилотов выступит в следующем сезоне», — заявил Марко, слова которого приводит Speedweek.com. Американский этап Гран-при будет проходить в период с 1 по 3 ноября.

Напомним, сейчас за «Ред Булл» выступают Макс Ферстаппен и Александер Албон, который начинал сезон в «Торо Россо». После летнего перерыва он был повышен до основной команды, в то время как Пьер Гасли, наоборот, перешел из «Ред Булл» в «Торо Россо» и стал новым напарником Даниила Квята.

В следующем сезоне Ферстаппен продолжит выступать за «Ред Булл», на место его напарника будут претендовать все три пилота.

На данный момент Ферстаппен идет третьим в личном зачете пилотов, Гасли — шестой, Албон — девятый, Квят замыкает первую десятку.