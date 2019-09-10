Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба показал, как команда праздновала победу над Казахстаном в раздевалке.

На своей странице в «Инстаграме» Дзюба опубликовал видео, под которым написал: «Раздевалка после матча».

Напомним, в понедельник, 9 сентября, сборная России обыграла Казахстан в матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020. Игра проходила в Калининграде и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол был забит лишь на 89-й минуте, его автором стал защитник Марио Фернандес.

Таким образом, после 6 матчей сборная России имеет 15 очков и занимает второе место в группе I. Лидирует по-прежнему Бельгия с 18 набранными очками.