Молодёжная сборная России по футболу (U-21) встретится с командой Болгарии в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года. Игра будет проходить сегодня, 10 сентября, и начнется в 20:30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Матчи состоится на стадионе «Славия» в Софии (Болгария). До этого российская команда успешна провела первый матч отборочного цикла. Со счетом 1:0 сборная России обыграла Сербию на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске. Победный гол на счету Игоря Дивеева.

Болгарские футболисты также начали отборочный цикл Евро-2021 с победы. Команда обыграла сборную Эстонии со счетом 4:0, отличись Станислав Иванов и сделавший хет-трик Томислав Йорданов.

Напрямую в финальный раунд ЧЕ-2021 попадет только победитель группы