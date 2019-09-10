В шведском городе Мальмё будет установлен памятник экс-нападающему национальной сборной Златану Ибрагимовичу.

Как сообщает Шведский футбольный союз, в родном городе игрока появится бронзовая статуя высотой в 2,7 метра и весом в 50 килограммов. Автором произведения станет скульптор Питер Линде, который получил заказ ещё весной 2015 года. В роли заказчика выступил Шведский футбольный союз.

Как определил рабочий комитет городского совета, памятник в Мальмё будет располагаться на площади между старым и новым стадионами. Торжественная церемония открытия запланирована на 8 октября нынешнего года.

Ибрагимович сыграл 116 матчей за сборную Швеции и отметился 62 забитыми голами. Сейчас 37-летний нападающий защищает цвета американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси».