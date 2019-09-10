Сборная России по футболу прилетела в Москву из Калининграда, где проводила матч против команды Казахстана в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

«Прилетели в Москву! До новых встреч, друзья», — сообщает пресс-служба национальной команды в «Твиттере». Пост сопровождается фотографиями футболистов из аэропорта.

Прилетели в Москву! ✈️

До новых встреч, друзья! 🔥♥️ pic.twitter.com/P3GGk9GkSU — Сборная России (@TeamRussia) September 10, 2019

Ранее Артём Дзюба показал видео из раздевалки после победы.

Напомним, в понедельник, 9 сентября, сборная России обыграла Казахстан в матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020. Игра проходила в Калининграде и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол был забит лишь на 89-й минуте, его автором стал защитник Марио Фернандес.

Таким образом, после 6 матчей сборная России имеет 15 очков и занимает второе место в группе I. Лидирует по-прежнему Бельгия с 18 набранными очками.