Дзюба — о болельщиках сборной России: Раньше плевали, а сейчас улыбаются

Капитан сборной России Артём Дзюба прокомментировал победу команды в матче против Казахстана. Игра проходила в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол был забит лишь на 89-й минуте, отличился защитник россиян Марио Фернандес. Дзюба отметил, что Казахстан очень хорошо играл в защите, поэтому вскрывать такую оборону оказалось тяжело. Футболист поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что это очень важно для команды.

«Выходили на стадион, у нас мурашки по коже от приветствия. Раньше плевали, а сейчас улыбаются, машут — это очень круто. Для нас это самое ценное, главное — три очка», — сказал Дзюба, слова которого приводит «Чемпионат».