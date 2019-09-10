Петербургский «Зенит» анонсировал программу традиционного «фан-променада», который будет ждать гостей «Газпром-Арены» перед домашним матчем с тульским «Арсеналом». Игра состоится в пятницу, 13 сентября, и начнется в 20:00 по московскому времени.

Стадион откроется для зрителей за два часа до стартового свистка. Болельщиков будет ожидать развлекательная программа в стиле хоррор. Так, всем посетителям предлагается принять участие в «Параде кошмаров» с участием оборотней, скелетов, зомби и Люцифера, которые никому не откажут в памятной фотографии.

На трибуне В болельщики смогут обратиться к настоящей гадалке, но вопросы нужно подготовить заранее — предсказания можно будет получить лишь в ограниченный отрезов времени. В холле третьего этажа трибуны В пройдет «Жуткий квест» в стиле шоу «Форт Боярд», где фанатов будет поджидать безумный пластический хирург и кошмарный лесник.