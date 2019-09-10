Сборная России обыграла Казахстан в рамках отборочного турнира Евро-2020, и эта победа стала пятой подряд. Такого не было уже, на минуточку, 20 лет. В 1999 году легендарная сборная Олега Романцева два раза одолела команду Армении, столько же — Андорры, в том самом матче победила Францию и обыграла Исландию. Прервалась серия на ничьей с Украиной, когда Александр Филимонов пропустил курьезный гол.

Теперь перед нами совсем другая команда. Дело не в игроках — понятно, что поколение сменилось. Речь об игре. Тогда многие футболисты ехали в сборную из «Спартака», часть — из-за границы. Теперь сборная России — эта команда, в которой нет базового клуба и всего два легионера. Ныне наша команда не плетет спартаковские кружева, она играет максимально прагматично.

Пять побед подряд — звучит красиво, но что это за победы? Казахстан мы крупно обыграли в гостях, Сан-Марино уничтожили дома, а потом запал иссяк, и пошли натянутые на результат победы. Кипр, Шотландия, снова Казахстан — это три очка, но в каждом матче они доставались большой ценой.

В игре с географическими соседями сборная России не продемонстрировала мастерство и класс, а победила во многом благодаря везению. Россияне нанесли 25 ударов по воротам казахстанцев, но только три из них пришлись в створ. Огорчил Головин, который действовал по принципу Кержакова, однако после его ударов мяч летел куда угодно, но не в ворота.

Было непонятно, почему явно более мастеровитая команда решила в матче с аутсайдером строить атаки через навесы на Дзюбу. Вероятно, это и есть игра на результат, которую так любит Черчесов. И этим можно объяснить, почему главный тренер отказался от Федора Чалова: он на 16 сантиметров ниже нападающего «Зенита», на него верховые подачи проходить вряд ли будут.

Россияне могли впервые в этой квалификации сыграть вничью, но тактика Черчесова и натурализация сработала: прошел навес на Фернандеса от Головина, а Марио замкнул передачу. Россияне оторвались от Казахстана и Кипра на восемь очков, и теперь для прохода на Евро-2020 нашей сборной осталось набрать всего четыре очка в четырех матчах.