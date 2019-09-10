Сборная России на тренировке перед матчем с Шотландией. Юрий Жирков. Фото: РФС

Сборная России на тренировке перед матчем с Шотландией. Юрий Жирков. Фото: РФС

Футболист сборной России Юрий Жирков прокомментировал победу команды в матче с Казахстаном.

Жирков отметил, что команде удалось взят важные три очка и оторваться от шотландцев в турнирной таблице. По мнению игрока, сборная Казахстана хорошо играла в обороне, поэтому Россия долго не могла забить.

Футболист ответил на вопрос, в чем секрет его хорошей игры. «Ничего такого нет. Я же не Роналдиньо», — приводит слова Жиркова Sport24. «Где мне комфортнее играть? Не знаю, я сам запутался», — сказал спортсмен.

Жиркова начинал карьеру на позиуии центрального полузащитника, затем сместился на фланг. В 2008 году главный тренер сборной России Гус Хиддинк определил Жиркова на позицию крайнего защитника.

С 2016-го года Жирков выступает в составе петербургского «Зенита».