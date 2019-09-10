В Челябинске стартует четвертый этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Турнир будет проходить в период с 11 по 14 сентября.

Медали будут разыграны во всех четырех дисциплинах — одиночном катании юношей и девушек, в парном катании, а также в танцах на льду. В соревновании юношей команду России будут представлять Пётр Гуменник, Артур Данилян и Илья Яблоков. В составе женской команды на льду появятся ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева, Ксения Синицына и Виктория Васильева.

В танцах на льду Россию представят Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный, Тамара Жукова/Даниил Карпов. В соревновании спортивных пар выступят Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Дарья Мухаметзянова/Илья Миронов, Станислава Вислобокова/Алексей Брюханов.