В национальной баскетбольной лиге (НБА) появился запрет на использование самурайских повязок. Официальный представитель лиги Майк Басс подтвердил, что игроки действительно не смогут выходить на паркет с данным аксессуаром.

Отмечается, что нововведение было принято в целях обеспечения безопасности игроков. Клубы были обеспокоены тем, что повязки свисают на спине. «В прошлом сезоне некоторые игроки стали их носить, но мы не хотели вмешиваться по ходу чемпионата», — объяснил Басс, слова которого приводит журналист Эдриан Воджнаровски.

В прошлом сезоне самурайскими повязками пользовались Джимми Батлер, Андре Драммонд, Дрю Холидэй и другие баскетболисты. Леброн Джеймс использовал аксессуар на тренировке.