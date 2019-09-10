Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о любви к тренажерному залу и бодибилдингу.

По словам Губерниева, он всегда интересовался бодибилдингом. Комментатор отметил, что после гребли он качался в сходненских залах, выжимал 120 килограмм и приседал 157,5 килограмм на один раз. Журналист добавил, что он прочитал много книг и все знает о методиках различных бодибилдеров.

«Но всегда тяготел к форме Фрэнка Зейна, неоднократного Мистера Олимпия, который не блистал объемами, но пропорции его были безукоризненны! Тело в дело! Так что мои руки и ноги хороши! Андрей Шокин, красавчик и репа, тому свидетель», — написал Губерниев в своем Instagram.

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал, чем биатлон отличается от футбола и поделился ожиданиями от предстоящего биатлонного сезона.