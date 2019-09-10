Пока страсти по биатлону не утихают даже в межсезонье, другие зимние виды остаются в стороне от зрительского внимания. Болельщики ждут борьбы Александра Логинова за победу на Кубке мира, предвкушают противостояние лыжников Александра Большунова и Йоханнеса Клэбо, круглый год следят за фигуристами. Но и в остальных зимних видах есть спортсмены, за которых стоит поболеть.

Прыжки на лыжах с трамплина

Если лыжные гонки уже приобрели популярность (пусть и не такую масштабную, как биатлон), то прыжки с трамплина пока не могут похвастаться любовью российского зрителя. В то время как соревнования собирают многотысячную европейскую аудиторию, у нас почти никто не следит за Кубком мира.

А зря. В составе сборной России сейчас выступает спортсмен, уже вписавший своё имя в историю. 25-летний Евгений Климов в прошлом сезоне стал победителем этапа Кубка мира, что раньше не удавалось ни одному россиянину. В Висле Климов «улетел» дальше всех в обеих попытках, оставив позади немца Штефана Ляйхе и японца Рею Кобаяси.

В женской команде основные надежды по-прежнему связаны с Ириной Аввакумовой, которая двенадцать раз поднималась на подиумы этапов Кубка мира и остановилась в шаге от бронзы южнокорейской Олимпиады. Но бороться за высокие места сможет не только она: в прошлом году неожиданным триумфом отметилась 18-летняя Лидия Яковлева, выигравшая кубковый этап в Лиллехаммере. До неё такой результат покорялся лишь Аввакумовой.

Горные лыжи

В новом горнолыжном сезоне зрители не увидят одного из титанов слалома — Марселя Хиршера, который завершил карьеру в возрасте всего 30 лет. Однако тем, кто наблюдает не только за лидерской гонкой, найдется, кого поддержать. Россию, как и прежде, будет представлять Александр Хорошилов.

Александр — первый и единственный спортсмен из России, выигравший этап мужского Кубка мира. Кроме того, только ему удалось стать призёром этапа Кубка мира в XXI веке — как среди мужчин, так и женщин. Пятое место в слаломе, которое Хорошилов занял на чемпионате мира 2017 года, является высшим достижением для российских спортсменов на чемпионатах мира за всю историю.

Есть в сборной России ещё один горнолыжник высокого уровня — Павел Трихичев. Он принимал участие в Олимпийских играх 2014-го и 2018-го года, один раз в карьере поднялся на подиум этапа Кубка мира. Трихичев отличается своей универсальностью, но всё же отдает некоторое предпочтение техническим дисциплинам.

Шорт-трек

Уже пять лет российский шорт-трек ассоциируется с именем натурализованного корейца Виктора Ана. В сентябре 2018-го он объявил о завершении карьеры, однако затем передумал — теперь Виктор хочет представить Россию на следующей Олимпиаде.

Но Ан — не единственный успешный шорт-трекист в нашей команде. Есть, например, титулованный Семён Елистратов: он является олимпийским чемпионом в эстафете и бронзовым призером на дистанции 1500 м. В активе Елистратова шесть медалей чемпионатов мира, одна из них — золотая. Также Семён является десятикратным чемпионом Европы.

Ещё один олимпийский чемпион в сборной России — Владимир Григорьев, он входил в состав той же победной эстафеты, что и Елистратов. Владимир пять раз выигрывал чемпионат Европы и взял серебро мирового первенства.

Главной надеждой женской команды остается Софья Просвирнова. Спортсменке всего 21 год, но она уже выиграла пять золотых наград на европейском уровне, а также серебро и две бронзы — на мировом. Весной 2019 года Софья стала победительницей Универсиады в Красноярске.

Конькобежный спорт

В конькобежном спорте всё внимание будет приковано к тем же спортсменам, что представляли страну в прошлом сезоне. Основа мужской сборной — Денис Юсков и Павел Кулижников. Оба по три раза становились чемпионами мира и по два — чемпионами Европы. Юсков стал лучшим в зачете на 1500 м, Кулижников предпочитает 500 м. На длинных дистанциях — 5 000 м и 10 000 — можно рассчитывать на Александра Румянцева, который был лучшим в сезоне-2018/19.

Ольга Фаткулина и Екатерина Шихова будут защищать цвета российского триколора на женских соревнованиях. В активе Фаткулиной серебро сочинской Олимпиады, а также золото чемпионатов Европы и мира. Спортсменка стала героиней допингового скандала и вошла в число пожизненно отстраненных, но была оправдана Спортивным арбитражным судом.

Скелетон

В скелетоне по-прежнему продолжает развивать свои успехи 34-летний Александр Третьяков. В 2014 году он стал олимпийским чемпионом, затем едва не лишился медали из-за обвинения в употреблении допинга. К счастью, CAS удовлетворил его апелляцию и снял все вопросы. В прошлом сезоне Третьяков выиграл четыре этапа Кубка мира и показал, что до сих пор находится в отличной форме.

Компанию ему составит Никита Трегубов, также несколько раз поднимавшийся на подиумы Кубка мира-2018/19.

Медальные перспективы есть и женской команде: в прошлом году скелетонистка Елена Никитина трижды праздновала победу на Кубке мира — в Сигулде, Альтенберге и Лэйк-Плэсиде. Вместе с Третьяковым они возглавили общий зачет, набрав больше всех кубковых очков.

Санный спорт

Не только в скелетоне, но и в санном спорте дела у российских спортсменов идут хорошо. Семён Павличенко выиграл общий зачет Кубка мира, сразу ним расположился Роман Репилов. На женских стартах Россию представят Татьяна Иванова и Виктория Демченко, обе в прошлом сезоне выиграли по одному этапу мирового Кубка.

Сноуборд

В сноуборде следить придется в основном за мужскими соревнованиями. Россию представят перспективные спортсмены — Дмитрий Логинов и Андрей Соболев. Соболев специализируется на параллельном слаломе и гиганте, в сезоне-2018/19 он стал лучшим в зачете параллельных дисциплин. 19-летний Логинов пока не возглавлял таблицу, но сенсационно выиграл чемпионат мира 2019 года в Парк-Сити. В его активе два золота — в тех же параллельных дисциплинах.