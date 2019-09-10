Тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев рассказал о задачах национальной команды на сборе в Тюмени.

По словам Гурьева, перед сбором в Тюмени тренеры задавали вопросы спортсменкам и беседовали с теми, кто выступал на августовском летнем чемпионате мира в Раубичах, потому что нахождение на огневых рубежах там было очень долгим, особенно в спринте, где стреляли «стойку» по 36 секунд.

Гурьев отметил, что тренеры нацеливают спортсменок проходить четыре рубежа за одну минуту и 45 секунд, а также убеждают спортсменок убрать психологический барьер. Он добавил, что на тренировках всё получилось, а на соревнования в Беларуси снова пришли к тем же большим секундам.

«Сейчас в Тюмени проводим тесты. В рамках одного из них сразу десять спортсменок выбили больше 500 очков – рубеж солидный, показатель определённого уровня мастерства. Также был тест на прохождение четырёх рубежей – две «лёжки» и две «стойки». И десять биатлонисток уложились в одну минуту и 45 секунд по времени. Так что мы с надеждой смотрим в будущее», — сказал Гурьев, слова которого приводит «Тюменская арена».

Ранее председатель тренерского совета Союза биатлонистов России Евгений Редькин рассказал о подготовке сборной России к сезону и предстоящем заседании тренерского совета.