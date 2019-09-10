Американский боец UFC Тони Фергюсон рассказал о давнем конфликте с Хабибом Нурмагомедовым и его командой.

По словам Фергюсона, когда он находился на регистрации в отеле, его окружили Хабиб со своей командой, а вскоре после этого россиянин и его менеджер Али Абдель-Азиз пытались запугать американского бойца.

«Я сказал: чувак, что за дела? Затем, чуть позже, мы с командой снова столкнулись с ними. Я сказал: серьёзно? Эти чуваки просто кучка чёртовых задир. Мы с Абдель-Азизом не так давно обменялись парой слов. Он понимает, с кем имеет дело. Я в такие игры не играю», — сказал Фергюсон, слова которого приводит MMAJunkie.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок прошел в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Арена вместимостью в 13 тысяч зрителей была построена к турниру на искусственном острове Яс. Все билеты на ивент были раскуплены за 96 часов.