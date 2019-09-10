Российский биатлонист Александр Логинов подписал соглашение с Союзом биатлонистов России.

Об этом рассказал президент СБР Владимир Драчев.

«Логинов подписал контракт», — сказал Драчев, слова которого приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что Александр Логинов согласился подписать контракт с СБР. Вопрос был решен на заседании правления организации.

Напомним, в случае отказала подписать контракт Логинов мог остаться без участия в Кубке мира. В прошлом сезоне он занял второе место в общем зачете.

Глава СБР Драчев ранее подчеркнул, что согласился пойти навстречу спортсменам.

В начале лета подпись в контракте поставил Евгений Гараничев, после чего Логинов остался последним из прошлогоднего состава сборной, кто не подписал соглашение.

В прошлом розыгрыше Кубка мира Александр Логинов занял второе место в общем зачете.