Российский биатлонист Александр Логинов подписал соглашение с Союзом биатлонистов России.
Об этом рассказал президент СБР Владимир Драчев.
«Логинов подписал контракт», — сказал Драчев, слова которого приводит ТАСС.
Ранее сообщалось, что Александр Логинов согласился подписать контракт с СБР. Вопрос был решен на заседании правления организации.
Напомним, в случае отказала подписать контракт Логинов мог остаться без участия в Кубке мира. В прошлом сезоне он занял второе место в общем зачете.
Глава СБР Драчев ранее подчеркнул, что согласился пойти навстречу спортсменам.
В начале лета подпись в контракте поставил Евгений Гараничев, после чего Логинов остался последним из прошлогоднего состава сборной, кто не подписал соглашение.
В прошлом розыгрыше Кубка мира Александр Логинов занял второе место в общем зачете.
Комментарии Развернуть