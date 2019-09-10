Российская гимнастка Екатерина Селезнева заменит Александру Солдатову на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.

Об этом сообщает ТАСС. Отметим, замена связана с тем, что во время турнира в Португалии Солдатовой стало плохо, и она потеряла сознание.

24-летняя Екатерина Селезнева является победительницей финала Гран-при в упражнениях с мячом. Кроме того, она завоевала пять золотых медалей летних Универсиад.

Солдатова является четырёхкратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы. На континентальном первенстве в Баку она выиграла соревнования в команде, а также завоевала две серебряные медали — в упражнениях с мячом и лентой.

Ранее тренер спортсменки Анна Дьяченко сообщила, что после одного из упражнений Александре стало плохо. У гимнастки потемнело в глазах, она потеряла сознание, и единственным верным решением было прекратить выступление.