Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о сборе в Тюмени

По словам Норицына, в Тюмени сборная работает над соревновательной функциональной системой. Он отметил, что на этом сборе будет больше интенсивной работы.

«Скорость, стрельба – собираем воедино всё, что накопили за подготовительный период. Сейчас занимаемся реализацией. Скажу, что полностью всю предложенную программу никто не выполнил. Мы всегда старались вовремя среагировать, если видели, что спортсменка устала, освобождали от чего-то. Никто никого в яму в межсезонье не закапывал», — сказал Норицын, слова которого приводит Тюменская арена».

Тренер также рассказал, что чемпионат мира по летнему биатлону представил не полную картинку происходящего, потому что команда выступала там в период реакклиматизации и после хорошего сбора в Сочи с большим объёмом аэробной работы.

Ранее Норицын сообщил, что летний чемпионат мира не будет влиять на формирование состава национальной команды для участия в новом сезоне.