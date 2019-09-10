Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о сложностях в составлении календаря для «Зенита» и «Локомотива», которые участвуют в Лиге чемпионов.

По словам Дюкова, даты сейчас определены в соответствии с тем регламентом, который действует. Он отметил, что РФС и РПЛ могут пойти навстречу клубам, которые участвуют в еврокубках. Дюков считает важным, чтобы был консенсус и договоренность между клубами, а сейчас этой договорённости нет. Дюков добавил, что «Зенит» говорит о готовности играть 24-го и 28-го, объясняя это желанием играть в Красноярске первым составом, так как им важен Кубок России. «Локомотив» готов играть 24-го в Кубке, но при этом проводить матч РПЛ 27-го, однако в таком случае «Локомотив» в Калининград поедет не первым составом и в данном случае получит преимущество перед «Зенитом».

«Зенит в данном случае можно понять. Пока всё идёт к тому, что игры состоятся в назначенное время, но вполне возможно, что это поменяется», — сказал Дюков, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, следующий матч петербургский «Зенит» проведет 13 сентября дома против тульского «Арсенала», а «Локомотив» днем позже на выезде встретится с «Сочи».