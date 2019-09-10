Тренерский штаб сборной России по волейболу назвал состав команды на чемпионат Европы.

Связущие россиян — Александр Бутько и Игорь Кобзарь, диагональные — Максим Михайлов и Виктор Полетаев, блокирующие — Артем Вольвич, Ильяс Куркаев, Дмитрий Мусэрский и Иван Яковлев, доигровщики — Дмитрий Волков, Антон Карпухов, Егор Клюка и Антон Семышев, либеро — Валентин Голубев и Евгений Андреев.

Отметим, чемпионат Европы по волейболу среди мужчин пройдет с 12 по 29 сентября.

Турнир примут Франция, Словения, Бельгия и Голландия. Россияне на групповой стадии сыграют с командами Финляндии, Словении, Турции, Македонии и Беларуси.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо официально возглавил петербургский «Зенит».

Напомним, в июле сборная России по волейболу под руководством Саммельвуо выиграла Лигу наций, а в августе отобралась на Олимпийские игры в Токио, победив во всех трех матчах квалификации.