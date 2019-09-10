Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о подготовке сборной России к новом сезону и пользовании социальными сетями.

По словам Куклиной, старты в Белоруссии прошли немного не так, как ждали в сборной, спортсменки показали не вполне то, что планировали, однако тот соревновательный, скоростной блок, который Куклина хотела выполнить, ей сделать удалось.

Куклина также рассказала, что социальные сети ей помогает вести муж, особенно в период межсборья. Биатлонистка не считает, что они сильно помогают отвлекаться, но время все же отнимают.

«Что касается того, что оно у меня проходит активно, это вполне нормально и способствует подготовке. Потом не надо втягиваться в работу во время сбора», — сказала Куклина, слова которой приводит «Тюменская арена».

Напомним, в общем зачёте Кубка мира прошедшего сезона Лариса Куклина заняла 62-е место.