Фергюсон — Хабибу: Наслаждайся гамбургерами, но не толстей, тупица

Американский боец UFC Тони Фергюсон обратился к чемпиону в легком весе Хабибу Нурмагомедову с требованием о поединке.

По словам Фергюсона, конфликты заставили его проголодаться перед боем с Хабибом. Он заявил, что позволит съесть ему гамбургеры и все остальное.

«Наслаждайся этим, тупица. Но не толстей, нам нужно подраться в декабре. Он должен принять бой. Защищай титул или потеряешь его, я серьезно. Просто оставь пояс и скажи, что боишься драться со мной и уходи. В этом случае можешь делать, что хочешь. Если нет, то я хочу драться. Я устал выступать раз в год. Хочу драться в декабре», — сказал Фергюсон, слова которого приводит ESPN.

Ранее Фергюсон рассказал о давнем конфликте с Хабибом Нурмагомедовым и его командой.