Фергюсон — Хабибу: Наслаждайся гамбургерами, но не толстей, тупица

Американский боец UFC Тони Фергюсон обратился к чемпиону в легком весе Хабибу Нурмагомедову с требованием о поединке.
По словам Фергюсона, конфликты заставили его проголодаться перед боем с Хабибом. Он заявил, что позволит съесть ему гамбургеры и все остальное.
«Наслаждайся этим, тупица. Но не толстей, нам нужно подраться в декабре. Он должен принять бой. Защищай титул или потеряешь его, я серьезно. Просто оставь пояс и скажи, что боишься драться со мной и уходи. В этом случае можешь делать, что хочешь. Если нет, то я хочу драться. Я устал выступать раз в год. Хочу драться в декабре», — сказал Фергюсон, слова которого приводит ESPN.
Ранее Фергюсон рассказал о давнем конфликте с Хабибом Нурмагомедовым и его командой.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок прошел в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Арена вместимостью в 13 тысяч зрителей была построена к турниру на искусственном острове Яс. Все билеты на ивент были раскуплены за 96 часов.
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