Международная ассоциация легкоатлетических федераций огласила фамилии еще 11 российских легкоатлетов, которые получили право выступать на международных стартах 2019 года в нейтральном статусе.

Об этом сообщает официальный сайт ВФЛА. Также стали известны 18 спортсменов, которым в получении нейтрального статуса было отказано. В их числе олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова и чемпионка мира 2013 года в эстафете 4х400 м бегунья Антонина Кривошапка.

Ранее российский бегун Андрей Дементьев был дисквалифицирован на четыре года за сдачу положительной допинг-пробы. В допинг-пробе Дементьева, взятой в рамках чемпионата Сибирского федерального округа в Иркутске, были обнаружены метаболиты андростерона, тестостерона экзогенного происхождения. Также сообщается, что срок дисквалификации спортсмена начнет отсчет с 14 августа 2019 года, а все его результаты, который были показаны, начиная с 8 июня 2019 года, будут аннулированы.