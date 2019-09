Черчесов оценил игру сборной России на пять баллов

View this post on Instagram

Против Казахстана мы играли даже на более высоких скоростях, чем с Шотландией. Оцениваю результат на пять баллов: взяли 6 очков из 6. Теперь время проанализировать эти игры, работа тренера сборной заключается в том числе и в этом.