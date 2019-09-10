Черчесов оценил игру сборной России на пять баллов

Главный тренер сборной России по футболу оценил выступление команды в двух прошедших матчах отборочного цикла чемпионата Европы-2020.
Черчесов подчеркнул, что во вчерашнем матче с Казахстаном Россия показала даже более высокие скорости, чем в игре с Шотландией. «Оцениваю результат на пять баллов: взяли 6 очков из 6. Теперь время проанализировать эти игры, работа тренера сборной заключается в том числе и в этом», — написал Черчесов на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, 6 сентября Россия обыграла Шотландию со счётом 2:1, забитыми голами отметились Артём Дзюба и Юрий Жирков. 9 сентября подопечные Черчесова обыграли Казахстан благодаря голу Марио Фернандеса на 89-й минуте.
Таким образом, после 6 матчей сборная России имеет 15 очков и занимает второе место в группе I. Лидирует по-прежнему Бельгия с 18 набранными очками.
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