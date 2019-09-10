Петербургский суд Петроградского района отказал политику и продюсеру Андрею Разину в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Разину не понравилось шоу на онлайн-канале «Z+», в ходе которого лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров нелестно высказался о Москве.

Разин требовал от «Зенита» удалить запись шоу, в котором Шнуров «дерзко и издевательски цинично» высказывается о столице, а также хочет, чтобы видео исчезло с просторов интернета. Также в иске указано требование высказать официальную позицию на сайте клуба о словах Шнурова.

По мнению Разина, своими высказываниями Шнуров провоцирует негативное отношение к Москве, к ее символам и памятникам.

10 сентября представители «Зенита» в суд не явились. В возражениях на иск, как прозвучало в суде, указано, что ютуб-канал, на котором размещена запись, не принадлежит футбольному клубу. Таким образом, суд решил отказать Разину, который планирует обжаловать решение.