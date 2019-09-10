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  • 13:41,  10 сентября 2019
Бокс/MMA
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Фергюсон назвал Хабиба мокрым одеялом

Фергюсон назвал Хабиба мокрым одеялом
Тони Фергюсон. Фото: Instagram.

Американский боец UFC Тони Фергюсон поделился мнением о российском чемпионе организации в легком весе Хабибе Нурмагомедове.

По словам Фергюсона, Хабиб показался ему ленивым и однообразным, потому что он прижимает соперника к клетке, начинает давить на него всем весом, но не предпринимает активных действий. Американец отметил, что в джиу-джитсу это называется «мокрым одеялом».

Фергюсон считает, что у него не возникнет трудностей в бое с Нурмагомедовым, если до этого дойдёт. «Респект ему за победу. Но я не раз готовился к бою с ним. Он отличный боец, но мы понимаем, как взломать этот код», — сказал Фергюсон, слова которого приводит ESPN.

Ранее Фергюсон рассказал о давнем конфликте с Хабибом Нурмагомедовым и его командой.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок прошел в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Арена вместимостью в 13 тысяч зрителей была построена к турниру на искусственном острове Яс. Все билеты на ивент были раскуплены за 96 часов.

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