В канадском Оквилле стартует первый турнир нового сезона в фигурному катании — Autumn Classic. Соревнования входит в серию Challenger, Россию на нём представит одна спортсменка — Евгения Медведева.

Турнир будет проходить в период с 12 по 14 сентября.

В число конкуренток Медведевой войдет японка Рика Кихира, владеющая тройным акселем и четверным сальховом. Также на льду появится представительница Южной Корею Энсоо Лим, тренирующаяся под руководством Рафаэля Арутюняна.

В мужском турнире всё внимание будет приковано к двукратном олимпийскому чемпиону Юдзуру Ханю, конкуренцию которому составят Киган Мессинг и кореец Чжун Хван Ча. Как и Ханю, кореец тренируется в одной группе с Медведевой — под руководством Брайана Орсера в Торонто.

Соревнования в парном катании проводиться не будут, а в танцах на льду большие шансы на победу имеют Пайпер Гиллес/Поль Пуарье и Оливия Смарт/Адриан Диас.