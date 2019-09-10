«Первый канал» планирует купить права на показ турнира UFC в Москве

Зрители на бое UFC в Москве. Фото: инстаграм организации

Зрители на бое UFC в Москве. Фото: инстаграм организации

«Первый канал» может приобрести права на показ турнира UFC Fight Night в Москве, который пройдет 9 ноября. Об этом сообщает Sports.ru.

«Первый канал» уже транслировал бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье на турнире UFC 242.

Ранее стало известно, что российский боец смешанного стиля Александр Волков и бразилец Джуниор Дос Сантос проведут на этом турнире главный бой вечера.

Кроме того, на турнире в Москве в промоушене дебютирует россиянин Роман Копылов. Полный кард на данный момент неизвестен.