«Первый канал» планирует купить права на показ турнира UFC в Москве

«Первый канал» может приобрести права на показ турнира UFC Fight Night в Москве, который пройдет 9 ноября. Об этом сообщает Sports.ru.
«Первый канал» уже транслировал бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье на турнире UFC 242.
Ранее стало известно, что российский боец смешанного стиля Александр Волков и бразилец Джуниор Дос Сантос проведут на этом турнире главный бой вечера.
Кроме того, на турнире в Москве в промоушене дебютирует россиянин Роман Копылов. Полный кард на данный момент неизвестен.
Напомним, Александр Волков должен был возглавить турнир UFC в Санкт-Петербурге в апреле 2019 года. Его соперником был назначен голландец Алистар Оверим. Незадолго до турнира Александр Волков снялся, поскольку у него обострилась травма спины. В карде боя Александра Волкова заменил Алексей Олейник, который проиграл Алистару Овериму.
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