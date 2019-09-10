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  • 13:41,  10 сентября 2019
Бокс/MMA
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«Первый канал» планирует купить права на показ турнира UFC в Москве

&#171;Первый канал&#187; планирует купить права на показ турнира UFC в Москве
Зрители на бое UFC в Москве. Фото: инстаграм организации

«Первый канал» может приобрести права на показ турнира UFC Fight Night в Москве, который пройдет 9 ноября. Об этом сообщает Sports.ru.

«Первый канал» уже транслировал бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье на турнире UFC 242.

Ранее стало известно, что российский боец смешанного стиля Александр Волков и бразилец Джуниор Дос Сантос проведут на этом турнире главный бой вечера.

Кроме того, на турнире в Москве в промоушене дебютирует россиянин Роман Копылов. Полный кард на данный момент неизвестен.

Напомним, Александр Волков должен был возглавить турнир UFC в Санкт-Петербурге в апреле 2019 года. Его соперником был назначен голландец Алистар Оверим. Незадолго до турнира Александр Волков снялся, поскольку у него обострилась травма спины. В карде боя Александра Волкова заменил Алексей Олейник, который проиграл Алистару Овериму.

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