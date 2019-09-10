Российский теннисист Даниил Медведев заключил соглашение со швейцарским производителем часов Bovet 1822. Контракт заключен на шестизначную сумму.

Об этом сообщает журналист Sports Business Даррен Ровелл. Отмечается, что часы этой фирмы стоят до 2,5 миллиона долларов.

Great to spend some time with Mr. Raffy and his family yesterday. Their welcome into the @Bovet family has been amazing! #proud pic.twitter.com/nubDni3AzS — Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) September 7, 2019

Напомним, на US Open Медведев выступал с логотипом Bovet на рукаве.

В финальном матче US Open накануне Медведев в пятичасовой борьбе уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4. Для испанского теннисиста этот US Open стал четвертым победным в карьере. Российский спортсмен после турнира поднялся на четвертую строчку мирового рейтинга АТР. Надаль после финала заявил, что Медведев обязательно выиграет парочку «Больших шлемов».