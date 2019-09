Российский теннисист Даниил Медведев заключил соглашение со швейцарским производителем часов Bovet 1822. Контракт заключен на шестизначную сумму.

Об этом сообщает журналист Sports Business Даррен Ровелл. Отмечается, что часы этой фирмы стоят до 2,5 миллиона долларов.

Great to spend some time with Mr. Raffy and his family yesterday. Their welcome into the @Bovet family has been amazing! #proud pic.twitter.com/nubDni3AzS

— Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) September 7, 2019