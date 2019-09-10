Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление сборной России на контрольных прокатах.

На своей странице в «Инстаграме» Тарасова отметила, что кто-то выступил лучше, кто-то — хуже. «Но мы увидели блестящую, красивую, интересную сборную России по фигурному катанию», — считает специалист. Она обратила внимание на высокий уровень девушек, а также на хорошее выступление танцоров и спортивных пар.

«Мальчишки, равняйтесь на Серегу Воронова», — написала Тарасова.

Напомним, выступление Сергея Воронова стало одним из самых ярких на контрольных прокатах. Спортсмен откатался без падений, исполнил четверной тулуп и тройные аксели. Короткую программу под композицию группы Queen ему поставил Дмитрий Соловьев, который также помогал и с произвольной. Для произвольной Воронов выбрал песню группы Muse.