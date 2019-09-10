Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал, как спортсмены проводят предсезонный сбор в Тюмени.

Тренер отметил, что сейчас команда работает над соревновательной функциональной системой. В Тюмени спортсменам предстоит проделать много интенсивной работы, а также собрать воедино всё, чтобы накоплено за подготовительный период.

«Скажу, что полностью всю предложенную программу никто не выполнил», — заявил Норицын, слова которого приводит «Тюменская арена». Тренер пояснил, что спортсменок освобождали от каких-либо занятий, если замечали сильную усталость. «Никто никого в яму не закапывал», — подчеркнул Норицын.

Специалист добавил, что с 7 октября команда начнет тренироваться на снегу, для этого будет проведен сбор в австрийском Рамзау.