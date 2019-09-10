Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио попал в сферу интересов трёх клубов. Он может продолжить карьеру в «Монако», «Рейнджерс» или «Фламенго».

Сведения об этом предоставил журналист Calciomercato Маттео Педроси. По его сведению, эти команду запрашивали информацию по футболисту.

Несколько дней назад СМИ сообщали, что 33-летний Маркизио близок к подписанию контракта с «Монако». Срок возможного соглашения составит один год. По условиям договора сотрудничество может быть впоследствии продлено еще на один сезон.

Напомним, летом 2018-го года Маркизио перешел в петербургский «Зенит» на правах свободного агента, но не смог закрепиться в составе. Футболист мог стать игроком китайского «Цзянсу Сунин», но ответил отказом из-за связей клуба с «Интером».