Во время летних Олимпийских игр 2020 года Токио может накрыть тайфун.

Заместитель исполнительного директора бюро по проведению Олимпиады Ясуо Мори заверил, что организаторы готовы к возможному нашествию стихии. «Тайфун — это проблема, которую следует ожидать во время Олимпиады. Мы можем предвидеть все последствия катаклизма, особенно в отношении транспорта и других вопросов», — сказал специалист, слова которого приводит Inside the Games.

Заявление было сделано после того, как мощный тайфун накрыл Токио и обесточил более 900 тысяч домов.

Ранее сообщалось, что во время Олимпиады в Токио могут использовать машины для создания искусственного снега. Причина таких резких мер — возможная сильная жара в столице Японии. К производству снега прибегнут в том случае, если жара превысит 30 градусов по цельсию.