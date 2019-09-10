В Омске разбирают арену местного «Авангарда» — часть спортивного объекта, на котором клуб играл с 2007-го по 2018-й год, уже разрушена. Nevasport показывает, в каком состоянии находится «Арена Омск» в данный момент.

Отметим, арена будет снесена, так как не подлежит эксплуатации из-за трещины в фундаменте. На ее месте будет построен новый дворец. «Авангард» в данный момент играет в Балашихе. Команда провела в Подмосковье прошлый сезон и начала нынешний. Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов рассказал, что новый стадион будет построен к началу сезона-2022/23.

Ранее были опубликованы фотографии проекта новой арены. Проект подготовило московское архитектурное бюро ABD architects по заказу клуба. По информации источника, этот проект обсуждался на закрытом совещании с участием руководства «Авангарда» и представителей региональной власти.

Напомним, в прошлом сезоне «Авангард» стал серебряным призером Кубка Гагарина, в финале со счетом 0-4 в серии уступив московскому ЦСКА. На предыдущих стадиях омичи одолели уфимский «Салават Юлаев», астанинский «Барыс» и казанский «Ак Барс».

В данный момент команда Боба Хартли располагается на втором месте в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе шесть очков.