Итальянский специалист Серджио Бузато стал временно исполняющим обязанности главного тренера женской сборной России по волейболу.

Об этом сообщает журналист Василий Конов. За год до Олимпийских игр Бузато сменил Вадима Панкова, который находился у руля команды с 2018-го года.

Напомним, под руководством Панкова женская сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата Европы, где уступила сборной Италии.

Бузато, занимавший пост старшего тренера, в этом году стал героем скандала. После победы над Южной Кореей в заключительном матче квалификации к Олимпийским играм-2020 он жестом показал «узкие глаза». Позднее специалист объяснил, что жест не был обращен к команде соперниц, а символизировал выход российской команды на Олимпиаду. Несмотря на это, он был временно дисквалифицирован.