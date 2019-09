Бессменный ринг-анонсер UFC Брюс Баффер крут не только тем, что работает в главном промоушене смешанных единоборств. Nevasport рассказывает, почему наблюдать за Баффером интереснее, чем за половиной бойцов UFC.

Он поистине незаменим. За свою 21-летнюю карьеру — с мая 1997 года — Брюс Баффер пропустил всего три шоу. В то же время он небезгрешен и иногда делает забавные и нелепые ошибки во время своей пламенной речи. Он может забыть имя бойца или перепутать и объявить не того победителя. Для того, чтобы этого не было, анонсер делает кучу пометок на своих карточках, но и это не всегда помогает. Однажды Баффер перепутал имя судьи, обслуживающего поединок, и назвал Марио Ямасаки Хербом Дином. А на турнире UFC 159 он объявил, что Джим Миллер победил сабмишеном Пэта Хили, хотя произошло ровно наоборот. Однако это единичные случаи, потому что Баффер усиленно готовится к турнирам.

Американец не сразу стал в UFC основным анонсером. Сначала ему дали отработать пару турниров и забыли о его существовании. Однако Баффер снялся в сериале «Друзья» в роли ринг-анонсера, чем снова привлек боссов UFC, которые позвали его обратно — похоже, что навсегда.

За один турнир Брюс Баффер зарабатывает 10 тысяч долларов. Это в 2,5 раза меньше, чем получает его сводный брат, Майкл Баффер, который работает анонсером на боксерских поединках. Однако для братьев гонорар совсем не играет роли, ведь оба они — миллионеры: компания The Buffer Partnership уже принесла им $400 млн. Этой компании, кстати, принадлежат права на все коронные фразы Бафферов, такие, как «It’s time» — фирменная фраза Брюса на турнирах UFC. Сначала эта фраза была длиннее и звучала как «It’s time to begin the Ultimate Fighting Championship!», но позже сократилась, став более узнаваемой.

Баффер и сам мог бы драться в UFC: он владеет черным поясом по дисциплине Тан-су-ду. Кроме того, американец усиленно занимался кикбоксингом до 32 лет, но получил второе подряд сотрясение мозга, что не позволило ему продолжить занятия единоборствами. А мог бы сейчас вытворять перфомансы, как в рестлинге, когда ринг-анонсер неожиданно становится участником поединка.

В свои 62 года Баффер может удивить зрителей необычными движениями в октагоне. Свое коронное движение, Buffer 180, анонсер выполняет уже давно. Суть его в том, что Баффер резко разворачивается от одного угла к противоположному в тот момент, когда объявляет бойца. На юбилейном, сотом турнире UFC, Баффер улучшил движение по просьбе Джо Рогана — он исполнил Buffer 360, полностью развернувшись вокруг своей оси.

Баффер рассказывал, что при объявлении участников боя всегда смотрит им прямо в глаза. По его словам, он фокусируется на личности бойца и пытается пережить то, что прожили они. Любимым бойцом анонсер называет Дональда «Ковбоя» Серроне, считая, что в нем есть настоящий дух Америки.