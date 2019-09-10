Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев был избран в исполнительный комитет Ассоциации европейских клубов.

Как сообщает пресс-служба «Зенита», выборы состоялись сегодня, 10 сентября, в рамках встречи Генеральной ассамблеи ЕСА в Женеве.

Ассоциация европейских клубов является единственным независимым органом, который напрямую представляет интересы футбольных клубов на европейском уровне. Организация появилась в январе 2008 года и объединяет десятки ведущих клубов Европы.

Председателем организации был выбран президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, который будет занимать свой пост на протяжении четырех лет. Его заместителями стали Педро Хименес («Реал»), Дариуш Миодуски («Легия»), Эдвин ван дер Сар («Аякс») и Аки Риихилахти (ХИК).