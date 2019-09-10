Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил состояние 36-летнего Юрия Жиркова, который принял участие в прошедших матчах отборочного этапа чемпионата Европы.

Черчесов отметил, что дважды общался с Жирковым перед тем, как вызвать его в сборную. «Юра в нужном состоянии, и в этих матчах он это полностью доказал. Таким как он нужно контракты давать 5-летние», — сказал тренер, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист подчеркнул, что Жирков хорошо проявляет себя как в «Зените», так и в сборной. Несмотря на возраст, тренерский штаб не списывает его со счетов.

Напомним, 6 сентября Россия обыграла Шотландию со счётом 2:1, забитыми голами отметились Артём Дзюба и Юрий Жирков. 9 сентября подопечные Черчесова обыграли Казахстан благодаря голу Марио Фернандеса на 89-й минуте.