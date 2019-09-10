Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров считает, что поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном может не состояться.

По мнению Тактарова, UFC может не дать согласие на проведение боя, если окажется, что поединок Хабиба с Дастином Порье не принес ожидаемой финансовой выгоды. Самым продаваемым боем в истории UFC стала встреча Хабиба с ирландцем Конором Макгрегором.

Такторов отметил, что Макгрегор может раскрутить бой так, как никто другой. По его мнению, выгода от встречи с Порье может оказаться значительно ниже. «Если сборы намного меньше, то Дэна Уайт сделает всё, чтобы уничтожить Хабиба», — приводит слова Тактарова Sport24.

Напомним, Хабиб одержал победу над Порье, применив удушающий прием в третьем раунде. В 28 поединках россиянин не потерпел ни одного поражения.