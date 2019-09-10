Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко огласил задачи, поставленные перед сборной России на чемпионате Европы среди мужских команд.

Шевченко отметил, что российская команда подошла к турниру в статусе одного из фаворитов, поэтому должна показать хороший волейбол. «А задача сборной России на чемпионате Европы, как и раньше, — медали», — сказал специалист, слова которого приводит РИА Новости.

Напомним, чемпионат Европы стартует в четверг, 12 сентября. Матчи будут проходить во Франции, Словении, Бельгии и Голландии. Сборной России предстоит сыграть в Любляне, соперниками станут команды Словении, Турции, Македонии, Финляндии и Белоруссии. Соревнования завершатся 29 сентября.

Ранее главный тренер сборной России Туомас Саммельвуо назвал состав команды на турнир.