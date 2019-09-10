Петербургский СКА на домашнем льду примет новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра будет проходить сегодня, 10 сентября, и начнется в 19:30 по московскому времени. Бесплатную прямую трансляцию можно посмотреть на сайте клуба.

Эта встреча станет первой домашней игрой для СКА в текущем сезоне КХЛ.

Ранее петербуржцы сыграли в регулярном чемпионате три матча: сначала команда Алексея Кудашова обыграла на выезде магнитогорский «Металлург» со счетом 3:1, затем в овертайме оказалась сильнее челябинского «Трактора» (4:3). В третьем матче СКА уступил в Екатеринбурге «Автомобилисту» со счетом 2:5.

«Сибирь» на старте сезона имеет аналогичную статистику: новосибирцы обыграли хабаровский «Амур» и владивостокский «Адмирал», а затем уступили дома «Салавату Юлаеву».